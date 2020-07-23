2020-07-23T09:46:36+03:00
Общество

Хабаровские сады и школы продолжают проверять перед началом учебного года

Паспорта готовности выдали трети учреждений
Александр ШТААЛЬ
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Хабаровские сады и школы продолжают проверять перед началом учебного годаХабаровские сады и школы продолжают проверять перед началом учебного годаФото: Администрация Хабаровска
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Хабаровские сады и школы продолжают проверять перед началом учебного года. На сегодняшний день паспорта готовности выдали трети учреждений. К слову, в детском саду №57 решили заменить оборудование, чтобы в группах зимой было тепло. На это из городского бюджета выделили 400 тысяч рублей. Работу по установке аппаратуры планируют закончить до 28 июля.

- В школе №6 летом плохо циркулировала вода, система подогрева не справлялась со своими функциями. Сейчас там устанавливают новое насосное и теплообменное оборудование стоимостью в 470 тысяч рублей, - прокомментировали в городской администрации.

В планах местных властей оснастить современным тепловым оборудованием около 40 процентов городских социальных учреждений. Отметим также, что в Хабаровске более 250 городских социальных объектов, 171 из которых - школы и детские сады. Чтобы предстоящий отопительный сезон для них прошел без аварий, из муниципальной казны выделили около 40 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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