2020-07-23T09:45:43+03:00
Общество

Улицы Биробиджана заполонила незаконная реклама

Расклейщики объявлений активно посягают на общедомовое имущество
Александр ШТААЛЬ
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Улицы Биробиджана заполонила незаконная рекламаУлицы Биробиджана заполонила незаконная рекламаФото: администрация Биробиджана
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Улицы Биробиджана заполонила незаконная реклама. Расклейщики объявлений используют любые поверхности, не брезгуют и общедомовым имуществом. Такой расклад категорически не нравится горожанам, которые в последнее время стали часто жаловаться в мэрию.

- В качестве «информационных стендов» расклейщики используют подъездные двери многоквартирных домов. При этом крепят бумажки разными способами, даже прикручивают на шурупы. К работе уже подключили сотрудников МОМВД Биробиджанский, - рассказали в городской администрации.

Жителям города напоминают, если вы увидели, что кто-то портит имущество, пожалуйста, обратитесь в полицию. Руководителям управляющих компаний напоминают о необходимости очищать фасады многоквартирных домов от незаконной рекламы, афиш и листовок. Сотрудниками КУМИ также поставили задачу еженедельно проводить рейды с целью выявления и пресечения нарушений в сфере размещения и распространения незаконной наружной рекламы на муниципальном имуществе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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