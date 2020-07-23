23 Июль 2020 2020-07-23T09:44:44+03:00

Клещи в Хабаровском крае покусали больше двух тысяч детей Фото: Мария ЛЕНЦ

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Клещи в Хабаровском крае покусали больше двух тысяч детей. Всего за помощью к врачам обратились 5193 человека вместе со взрослыми. Такие данные предоставили в пресс- службе регионального управления Роспотребнадзора по состоянию на 22 июля 2020 года.

С профилактической целью иммуноглобулин ввели 2500 пациентам, в том числе 1668 детям. В регионе пока не зафиксировали ни одного случая заражения клещевым вирусным энцефалитом.

Отметим также, что в 2020 году в муниципальных образованиях края провели акарицидную обработку на территориях общей площадью 1731,77 гектара. Жителям региона напоминают, что в случае присасывания клеща надо обратиться в больницу по месту жительства. Там клеща извлекут и примут меры по предупреждению заболевания клещевым вирусным энцефалитом.

ИСТОЧНИК KP.RU