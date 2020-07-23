В Еврейской автономии призывают не покупать молоко от «помойных» коров

23 Июль 2020 2020-07-23T12:56:08+03:00

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В Облученском районе на повестке дня проблема гуляющих по помойкам коров, которых хозяева отправляют на самовыгул. Буренки вместо того, чтобы щипать травку, тянутся к местам скопления отходов. Глава района лично попытался выяснить у владельцев, почему животные гуляют по городу.

- Один, оправдываясь, сказал, что его корова вышла впервые, и больше такого не повторится. Двое других заявили, что направленные в мировой суд материалы их совершенно не пугают. Они покроют расходы доходом с продажи молока, - рассказал глава района Евгений Рекеда.

Проблема с коровами возникла не вчера. Хозяева уверены, мол, корова все отфильтрует, и молочко, которое она даст, будет полезным. Эта мысль в чистом виде заблуждение. Мало того - есть вероятность заражения после употребления такого молока. Жителей региона призывают не покупать молоко от бродящих по помойкам коров, звонить по телефону 44-4-94, чтобы узнать по фамилии хозяина коровы, привито ли животное, зарегистрировано ли, и где пасется.

ИСТОЧНИК KP.RU