В поселках Хабаровского края построят детский сад и культурный центр

23 Июль 2020 2020-07-23T12:53:17+03:00

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В поселках Хабаровского края построят детский сад и социально- культурный центр. Возводить социальные объекты начнут в сентябре этого года. Подрядчикам уже презентовали предстоящие проекты.

- Для организаций, которые хотят строить соцобъекты, организовали «Роуд-шоу». Это поможет участникам подготовиться к конкурсу. Из-за пандемии встречу с застройщиками провели в режиме онлайн, - рассказали в региональном минстрое.

Первый объект - детский сад на 75 мест - построят в поселке Литовко Амурского района. В двухэтажном здании разместят четыре группы для детей. Цена государственного контракта - около 136 миллионов рублей. Второй объект - социально-культурный центр - будет построен в поселке Токи Ванинского района. Его строительство оценивают в 175 миллионов рублей. Возведение объектов запланировали на осень 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU