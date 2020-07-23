2020-07-23T12:53:17+03:00
Общество

В поселках Хабаровского края построят детский сад и культурный центр

Возведение планируют начать в сентябре
Александр ШТААЛЬ
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В поселках Хабаровского края построят детский сад и культурный центрВ поселках Хабаровского края построят детский сад и культурный центрФото: Правительство Хабаровского края
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В поселках Хабаровского края построят детский сад и социально- культурный центр. Возводить социальные объекты начнут в сентябре этого года. Подрядчикам уже презентовали предстоящие проекты.

- Для организаций, которые хотят строить соцобъекты, организовали «Роуд-шоу». Это поможет участникам подготовиться к конкурсу. Из-за пандемии встречу с застройщиками провели в режиме онлайн, - рассказали в региональном минстрое.

Первый объект - детский сад на 75 мест - построят в поселке Литовко Амурского района. В двухэтажном здании разместят четыре группы для детей. Цена государственного контракта - около 136 миллионов рублей. Второй объект - социально-культурный центр - будет построен в поселке Токи Ванинского района. Его строительство оценивают в 175 миллионов рублей. Возведение объектов запланировали на осень 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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