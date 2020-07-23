2020-07-23T12:51:41+03:00
Общество

Комсомольску-на-Амуре хотят присвоить звание «Город трудовой доблести»

Депутаты гордумы поддержали эту идею
Александр ШТААЛЬ
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Комсомольску-на-Амуре хотят присвоить звание «Город трудовой доблести»Комсомольску-на-Амуре хотят присвоить звание «Город трудовой доблести»Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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Комсомольску -на- Амуре хотят присвоить звание «Город трудовой доблести». Депутаты гордумы уже поддержали эту идею. Вопрос обсудили накануне, 22 июля, на заседании местного парламента.

- Закон о почетном звании «Город трудовой доблести» инициировал президент Владимир Путин. Он не включает в перечень необходимых документов решение представительного органа власти местного самоуправления. Однако депутаты посчитали, что необходимо поддержать инициативу общественности города и градоначальника, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

К слову, на заседании также обсудили изменения в бюджет города на этот год и предложения администрации города. Суть второго пункта сводилась к тому, чтобы направить два миллиона рублей на разработку проектной документации по капитальному ремонту спортивного зала гимназии №1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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