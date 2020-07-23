23 Июль 2020 2020-07-23T12:50:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровске автобусы №70 изменят маршрут уже завтра, 24 июля. Корректировки внесли по многочисленным просьбам самих горожан. Об этом сообщили в городской администрации.

По новым правилам автобусы будут следовать по улицам Подгаева - Лейтенанта Орлова - Волочаевская - Краснореченская - 65-летия Победы - «Первый микрорайон» - проспект 60-летия Октября - Юбилейная - Южнопортовая - Карла Маркса - Синельникова - Ленинградская - переулок Ленинградский - Железнодорожный вокзал - Автовокзал.

Отметим также, что на остановках, где автобус будет останавливаться, уже развесили новое расписание. В рейсы будут выходить семь автобусов, интервал движения в часы писк составит 9-12 минут. Информацию о движении общественного транспорта можно получить на сайтах «Транспорт27.рф», «bus27.ru», через мобильные приложения «Go2bus», «Умный транспорт» или по телефону 91-02-07. На звонки круглосуточно отвечают диспетчеры МБУ города Хабаровска «ХМНИЦ».

ИСТОЧНИК KP.RU