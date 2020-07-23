23 Июль 2020 2020-07-23T12:49:30+03:00

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Продавщица в Хабаровском крае получила срок за оплату своих покупок чужой картой. Из материалов дела следует, что фигурантка воспользовалась пластиком, который покупательница случайно забыла в магазине. Позже потерпевшая обнаружила пропажу и пошла в полицию. К тому моменту с ее счета списали больше трех с половиной тысяч рублей.

- Во время разбирательств полицейские установили причастность к произошедшему 30-летней ранее судимой жительницы Амурска. Сама злоумышленница, она же продавец магазина, призналась, что воспользовалась невнимательностью потерпевшей и забрала оставленную на прилавке банковскую карту себе. Потом с ее помощью оплатила покупки, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Женщине предъявили обвинение в краже. Позже суд признал ее виновной. В качестве наказания фигурантке назначили условный срок - один год и шесть месяцев. Приговор вступил в законную силу. Осужденная вернула потерпевшей потраченные деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU