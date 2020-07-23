2020-07-23T12:48:38+03:00
Недвижимость

Врио губернатора Хабаровского края предложил снизить тарифы ЖКХ

Так хотят решить проблему нехватки денег, необходимых на подготовку к зиме
Александр ШТААЛЬ
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Врио губернатора Хабаровского края предложил снизить тарифы ЖКХВрио губернатора Хабаровского края предложил снизить тарифы ЖКХФото: Олег УКЛАДОВ
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Врио губернатора Хабаровского края предложил снизить тарифы ЖКХ. Это поможет решить проблему нехватки денег, необходимых на ремонт оборудования, закупку энергоресурсов. Михаил Дегтярев обозначил это направление работы как стратегическую задачу.

- Десятки тысяч должников, люди просто не справляются с финансовой нагрузкой. Планирую обратиться в федеральный центр за дополнительными дотациями, в первую очередь для жителей северных районов, - прокомментировал Михаил Дегтярев.

Также назначенный глава региона отметил, что нужно работать с недобросовестными подрядчиками. Он попросил подготовить список таких организаций, намерен привлечь к работе правоохранительные органы. В планах главы правительства перевести котельные на компримированный газ. Это новая технология, которую опробуют в Хабаровском крае. Впервые на него переведут объекты в поселке Многовершинный в Николаевском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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