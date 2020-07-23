Врио губернатора Хабаровского края предложил снизить тарифы ЖКХ
Врио губернатора Хабаровского края предложил снизить тарифы ЖКХ. Это поможет решить проблему нехватки денег, необходимых на ремонт оборудования, закупку энергоресурсов. Михаил Дегтярев обозначил это направление работы как стратегическую задачу.
- Десятки тысяч должников, люди просто не справляются с финансовой нагрузкой. Планирую обратиться в федеральный центр за дополнительными дотациями, в первую очередь для жителей северных районов, - прокомментировал Михаил Дегтярев.
Также назначенный глава региона отметил, что нужно работать с недобросовестными подрядчиками. Он попросил подготовить список таких организаций, намерен привлечь к работе правоохранительные органы. В планах главы правительства перевести котельные на компримированный газ. Это новая технология, которую опробуют в Хабаровском крае. Впервые на него переведут объекты в поселке Многовершинный в Николаевском районе.
ИСТОЧНИК KP.RU