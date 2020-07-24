В Биробиджане у погорельцев из дома украли деньги

24 Июль 2020 2020-07-24T01:36:24+03:00

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В Биробиджане полицейские разбирались в краже из сгоревшего дома. Со слов пострадавших - хозяев дома, пропала крупная сумма денег. Заявитель рассказал, что из помещения исчезли 120 тысяч рублей и 400 юаней.

- Во время разбирательств правоохранители выяснили, что в доме проживал знакомый потерпевшего. Раньше он помогал по хозяйству и в трудное время мог присмотреть за жильем, где после пожара не закрывали окна и двери. В помещении оставалась часть имущества и деньги, которые супруги хранили в разных местах в доме, - рассказали в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

Приехав в дом спустя несколько дней, заявитель увидел валявшиеся на полу подарочные пакеты, в которых хранил деньги. Знакомого нигде не было. Полицейские вскоре задержали подозреваемого. При нем обнаружили 29 тысяч рублей и 300 юаней. Пояснить задержанный ничего не смог, потому что был очень пьян. В отношении него возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU