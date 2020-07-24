2020-07-24T02:17:08+03:00
Общество

Обстановка в Хабаровске 24 июля 2020 года: отключения воды, заболеваемость, дорожные работы

Без горячей воды остаются чуть больше полутора тысяч домов
Александр ШТААЛЬ
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Обстановка в Хабаровске 24 июля 2020 года: отключения воды, заболеваемость, дорожные работыОбстановка в Хабаровске 24 июля 2020 года: отключения воды, заболеваемость, дорожные работыФото: Мария ЛЕНЦ
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В Хабаровске, по состоянию на утро 24 июля, нет отключений холодной воды, а горячую ограничили до 26 июля 2020 года в зоне обслуживания ХТЭЦ-3. Причина - ремонт оборудования. Еще ремонтные работы идут в котельной по улице Мельничная, 27а. Без горячей воды остались жильцы 1585 жилых домов, ресурс не подают в 88 социальных объектов.

- Днем ранее с городских дорог собрали и вывезли 90,2 кубометров мусора. В минувшие сутки за неправильную парковку с городских улиц эвакуировали 17 автомобилей, зафиксировали 25 дорожных аварий, - рассказали в городской администрации.

Дорожные работы сегодня проведут на улицах Муравьева-Амурского, Краснореченская, Николаевская, Радищева, Карла Маркса, Герасимова, Синельникова, Нагорная, Южная, а также на переулках Ленинградский и Смены, проезде Демьяна Бедного. Водителей и пешеходов просят скорректировать маршруты движения.

В Хабаровске и Хабаровском районе зафиксировали 5280 случаев заражения коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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