24 Июль 2020 2020-07-24T02:46:36+03:00

В ЕАО в колонии начали производить колючую ленту ФОТО: УФСИН России по ЕАО

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В ЕАО в колонии начали производить колючую ленту. Ее производят на оборудовании, закупленном в рамках реализации Федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2026 годы)».

- Производство наладили в специально подготовленном помещении на территории промышленного сектора колонии. Кроме того, в учреждении заключили контракт с территориальным органом ФСИН России на выпуск колючей ленты. Сумма заказа составила больше восьми миллионов рублей, - рассказали в региональном УФСИН России.

В планах поставки готовой продукции в исправительные учреждения Дальнего Востока, в том числе Еврейской автономной области. Колючую ленту будут использовать в оснащении инженерных комплексов охраны пенитенциарных подразделений. Также не исключают вероятность реализации продукции сторонним заказчикам. Данная деятельность поспособствует развитию производственной базы учреждения областной уголовно-исполнительной системы.

ИСТОЧНИК KP.RU