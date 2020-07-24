В ЕАО в колонии начали производить колючую ленту
В ЕАО в колонии начали производить колючую ленту. Ее производят на оборудовании, закупленном в рамках реализации Федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2026 годы)».
- Производство наладили в специально подготовленном помещении на территории промышленного сектора колонии. Кроме того, в учреждении заключили контракт с территориальным органом ФСИН России на выпуск колючей ленты. Сумма заказа составила больше восьми миллионов рублей, - рассказали в региональном УФСИН России.
В планах поставки готовой продукции в исправительные учреждения Дальнего Востока, в том числе Еврейской автономной области. Колючую ленту будут использовать в оснащении инженерных комплексов охраны пенитенциарных подразделений. Также не исключают вероятность реализации продукции сторонним заказчикам. Данная деятельность поспособствует развитию производственной базы учреждения областной уголовно-исполнительной системы.
ИСТОЧНИК KP.RU