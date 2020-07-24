Жители ЕАО час танцевали на улице, несмотря на пандемию

24 Июль 2020 2020-07-24T04:25:45+03:00

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Жители ЕАО час танцевали на улице, несмотря на ситуацию с коронавирусом. Акция здоровья «Танцы - это жизнь!» прошла на территории школы в селе Птичник. Участники мероприятия до начала танцев обработали руки дезинфицирующим средством, а во время события соблюдали расстояние в полтора метра друг от друга.

- Танец создает хорошее настроение, а это то, чего нам всем сейчас не хватает в условиях борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Организаторы надеются, что забота о здоровье станет главным правилом для жителей области, - прокомментировали в пресс-службе областного правительства.

Местные жители отметили, что такое мероприятие у них провели впервые, но оно нужное. Участники акции готовы приходить на каждое событие, потому что засиделись дома. Танец поднимает настроение и заряжает позитивом, необходимым в непростое время.

ИСТОЧНИК KP.RU