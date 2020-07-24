2020-07-24T04:24:48+03:00
Политика

Из правительства Хабаровского края уходит Юрий Золочевский

Он был в должности первого заместителя председателя правительства края по экономическим вопросам
Александр ШТААЛЬ
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Из правительства Хабаровского края уходит Юрий ЗолочевскийИз правительства Хабаровского края уходит Юрий ЗолочевскийФото: Правительство Хабаровского края
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Из правительства Хабаровского края уходит Юрий Золочевский. Он занимал должность первого заместителя председателя правительства края по экономическим вопросам с августа 2019. Об этом стало известно сегодня, 24 июля.

Ранее сообщалось об отставке Владимира Хлапова, заместителя отстраненного Сергея Фургала. В правительство Хабаровского края Владимир Хлапов пришел в октябре 2018 года, почти сразу же после того, как буквально разгромивший на выборах Вячеслава Шпорта либерал-демократ Сергей Фургал обосновался в «белом доме» на хабаровской площади Ленина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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