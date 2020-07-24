2020-07-24T07:22:50+03:00
Общество

Врио губернатора Хабаровского края встретится с министром образования

На повестке дня подготовка к 1 сентября
Александр ШТААЛЬ
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Врио губернатора Хабаровского края встретится с министром образования ФОТО: аккаунт Instagram Михаила ДегтяреваВрио губернатора Хабаровского края встретится с министром образования ФОТО: аккаунт Instagram Михаила Дегтярева
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Врио губернатора Хабаровского края встретится с министром образования. На повестке дня обсуждение подготовки к 1 сентября. Также пройдут встречи с руководством нескольких образовательных учреждений. Михаил Дегтярев намерен ознакомиться с картой ремонта школ.

- Там, где есть отставание, дадим ускорение и не только аппаратное, кому-то, может быть, и физическое. В целом посмотрим, как система готовится к 1 сентября, приему первоклашек, - рассказал Михаил Дегтярев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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