2020-07-24T07:22:03+03:00
Общество

В Хабаровске на пляже, где утонула девочка, поставят спасательный пост

Инициатива исходила от сотрудников районного комитета
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске на пляже, где утонула девочка, поставят спасательный постВ Хабаровске на пляже, где утонула девочка, поставят спасательный постФото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровске на пляже, где утонула девочка, поставят спасательный пост. Он будет находиться в районе улиц Бойко Павлова и Чкалова. Напомним, трагедия с участием несовершеннолетней случилась 22 июля. Инициатива о новом спасательном посте исходила от специалистов районного комитета.

- В Кировском районе семь мест у воды, куда горожане приходят отдыхать. Их регулярно патрулируют участники рейдов, убеждают людей не ходить в воду и следить за своими детьми. Однако горожане продолжают купаться, - рассказала Юлия Фомина, заместитель председателя комитета по управлению Кировским районом по социальным вопросам.

Районные власти обратились к предпринимателям, у которых есть базы отдыха с бассейнами, к руководителям спортивных объектов. Они попросили организовать для семей с детьми, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, благотворительные дни для купания.

Родителей призывают внимательно следить за своими детьми. В этом году в Хабаровске утонули два ребенка, в Хабаровском крае - 10 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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