2020-07-24T07:21:06+03:00
Общество

Ситуация с коронавирусом в Комсомольске-на-Амуре 24 июля 2020 года: лечатся 144 человека

За последние сутки госпитализировали 13 человек
Александр ШТААЛЬ
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Ситуация с коронавирусом в Комсомольске-на-Амуре 24 июля 2020 года: лечатся 144 человекаСитуация с коронавирусом в Комсомольске-на-Амуре 24 июля 2020 года: лечатся 144 человекаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В инфекционном госпитале Комсомольска -на- Амуре находятся 229 человек. Из них у 144 пациентов диагностировали коронавирус. За сутки выписали восемь человек, госпитализировали 13 человек.

- На сегодняшний день в реанимационном отделении находятся 15 пациентов. С подозрением на COVID-19 семь пациентов, из них один ребенок. У 163 пациентов внебольничная пневмония, в том числе у одного ребенка, - рассказали в пресс- службе городской администрации.

Отметим также, что на амбулаторном лечении находятся 85 пациентов, у которых также диагностировали COVID-19. Среди них пять детей. Выздоровели три человека.

Жителей Города юности убедительно просят избегать мест массового скопления людей, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Пожалуйста, предпринимайте меры профилактики коронавируса: чаще мойте руки, проветривайте помещения, делайте влажную уборку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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