Ситуация с коронавирусом в Комсомольске-на-Амуре 24 июля 2020 года: лечатся 144 человека
В инфекционном госпитале Комсомольска -на- Амуре находятся 229 человек. Из них у 144 пациентов диагностировали коронавирус. За сутки выписали восемь человек, госпитализировали 13 человек.
- На сегодняшний день в реанимационном отделении находятся 15 пациентов. С подозрением на COVID-19 семь пациентов, из них один ребенок. У 163 пациентов внебольничная пневмония, в том числе у одного ребенка, - рассказали в пресс- службе городской администрации.
Отметим также, что на амбулаторном лечении находятся 85 пациентов, у которых также диагностировали COVID-19. Среди них пять детей. Выздоровели три человека.
Жителей Города юности убедительно просят избегать мест массового скопления людей, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Пожалуйста, предпринимайте меры профилактики коронавируса: чаще мойте руки, проветривайте помещения, делайте влажную уборку.
ИСТОЧНИК KP.RU
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