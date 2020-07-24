2020-07-24T07:19:39+03:00
Общество

Три человека пострадали в аварии в центре Хабаровска

Происшествие случилось вчера, 23 июля, на улице Карла Маркса
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Два человека пострадали в аварии в центре ХабаровскаДва человека пострадали в аварии в центре ХабаровскаФото: УМВД России по городу Хабаровску
Изменить размер текста:

Три человека пострадали в аварии в центре Хабаровска. Происшествие случилось вчера, 23 июля, на улице Карла Маркса в районе дома №89. По предварительной информации, машина Nissan Ad двигалась в сторону улицы Синельникова, выехала на полосу встречного движения и врезалась в машину Toyota Vitz.

- Машина Nissan Ad начала двигаться бесконтрольно и столкнулась с машиной А09204. После столкновения автомобилей Nissan Ad и Toyota Vitz у первой машины оторвалось левое переднее колесо. От него пытался увернуться водитель машины Toyota Sai, двигающееся по улице Карла Маркса, и наехал на бордюрный камень, - рассказал информированный источник.

В аварии пострадали водитель и пассажирка машины Nissan Ad. Вторую госпитализировали с сотрясением головного мозга и открытым переломом голени. Помощь понадобилась и пассажирке автомобиля Toyota Vitz. У нее ссадины нижней губы, ушиб левого коленного сустава, ушиб обеих голеней.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Закрыли еще один ресторан в Хабаровске из-за нарушений антикоронавирусных мер
Пожарные в Биробиджане нашли в квартире горящий холодильник
Больше семи тысяч жителей Хабаровска сидят без работы
В Хабаровске раскрыли кражу в детском саду
В ЕАО ликвидируют последствия аномального града
В Комсомольске ремонтируют по нацпроекту дороги на шести улицах
Михаил Дегтярев на выходных посетит районы Хабаровского края
В Биробиджане заменят старые остановки
Выпускникам колледжей и техникумов нашли работу в Хабаровском крае
В Хабаровске задержали подозреваемого в аферах с займами
Три человека пострадали в аварии в центре Хабаровска
Ситуация с коронавирусом в Комсомольске-на-Амуре 24 июля 2020 года: лечатся 144 человека
В Хабаровске на пляже, где утонула девочка, поставят спасательный пост
Врио губернатора Хабаровского края встретится с министром образования
Из правительства Хабаровского края уходит Юрий Золочевский
Жители ЕАО час танцевали на улице, несмотря на пандемию
В ЕАО в колонии начали производить колючую ленту
Обстановка в Хабаровске 24 июля 2020 года: отключения воды, заболеваемость, дорожные работы
ВТБ выяснил, когда клиенты чаще всего погашают кредиты
В Биробиджане у погорельцев из дома украли деньги
Обстановка в Хабаровском крае на 24 июля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон
Продавщица в Хабаровском крае получила срок за оплату своих покупок чужой картой
В Хабаровске автобусы №70 изменят маршрут
Врио губернатора Хабаровского края предложил снизить тарифы ЖКХ
Комсомольску-на-Амуре хотят присвоить звание «Город трудовой доблести»
В поселках Хабаровского края построят детский сад и культурный центр