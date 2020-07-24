24 Июль 2020 2020-07-24T07:19:39+03:00

Два человека пострадали в аварии в центре Хабаровска Фото: УМВД России по городу Хабаровску

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Три человека пострадали в аварии в центре Хабаровска. Происшествие случилось вчера, 23 июля, на улице Карла Маркса в районе дома №89. По предварительной информации, машина Nissan Ad двигалась в сторону улицы Синельникова, выехала на полосу встречного движения и врезалась в машину Toyota Vitz.

- Машина Nissan Ad начала двигаться бесконтрольно и столкнулась с машиной А09204. После столкновения автомобилей Nissan Ad и Toyota Vitz у первой машины оторвалось левое переднее колесо. От него пытался увернуться водитель машины Toyota Sai, двигающееся по улице Карла Маркса, и наехал на бордюрный камень, - рассказал информированный источник.

В аварии пострадали водитель и пассажирка машины Nissan Ad. Вторую госпитализировали с сотрясением головного мозга и открытым переломом голени. Помощь понадобилась и пассажирке автомобиля Toyota Vitz. У нее ссадины нижней губы, ушиб левого коленного сустава, ушиб обеих голеней.

ИСТОЧНИК KP.RU