24 Июль 2020 2020-07-24T07:17:50+03:00

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В Хабаровске задержали подозреваемого в аферах с займами. По предварительной информации, 45-летний горожанин может быть причастен к ряду фактов хищения денег путем обмана. Во время проверки полицейские выяснили, как мужчина выманивал деньги.

- Летом прошлого года злоумышленник предложил соседу по гаражному кооперативу помощь в покупке мотоцикла. Подозреваемый рассказал о возможности привезти товар из Японии по выгодной цене, а потом продать его в Хабаровске с прибылью. Сосед согласился и взял кредит в 500 тысяч рублей, а деньги передал злоумышленнику. При оформлении расписки в получении денег подозреваемый намеренно исказил свою фамилию, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В аналогичном преступлении фигурант оперировал суммой в 830 тысяч рублей и предложил потерпевшему купить автомобиль в Японии. На полученные деньги он приобрел для себя иномарку, а остаток потратил. В отношении него возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU