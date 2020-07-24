24 Июль 2020 2020-07-24T07:17:04+03:00

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Выпускникам колледжей и техникумов нашли работу в Хабаровском крае. Трудоустроили более 80 процентов выпускников сузов. К слову, дипломы в этом году получили больше 5900 человек.

- Большинство трудоустроили в организациях здравоохранения и образования, - рассказали в региональном министерстве образования и науки. - Также вакансии нашлись в авиа-, судо-, машиностроении и транспорте, электро- и теплоэнергетике.

Напомним, в крае выстроили систему содействия трудоустройству выпускников образовательных организаций. Для этого в профессиональных образовательных учреждениях создали специальные центры, в которых есть банк вакансий предприятий края, проводят консультации. Кроме того, оказывают содействие выпускникам этого года, которые рискуют не найти работу. В крае ведут работу с центрами занятости населения по консультационной поддержке выпускников, планирующих открывать собственное дело или оформляться в качестве самозанятых.

ИСТОЧНИК KP.RU