В Биробиджане заменят старые остановки

24 Июль 2020 2020-07-24T07:16:19+03:00

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В Биробиджане до конца 2020 года заменят 14 старых остановок. Местные власти планируют вместо обветшалых объектов поставить современные комплексы с освещением, крытыми навесами, информационным табло и модулями для зарядки мобильных устройств. Также они будут оснащены системами вызова экстренных служб «112».

- На сегодняшний день остановки очень неприглядные. Они обветшали, их давно не красили, некоторые и вовсе состоят из бетонной платформы, - рассказали в пресс-службе областного правительства.

Внимание обратили и на устаревшие названия биробиджанских остановок. Сами жители ответили на этот вопрос практически единогласно - оставить без изменений, потому что привыкли к ним. В планах властей обновить остановки «Обувная фабрика», «Детская больница», «Шахматный клуб», «Поликлиника» и других. Работы собираются обновить до 15 ноября этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU