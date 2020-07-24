24 Июль 2020 2020-07-24T07:15:38+03:00

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Михаил Дегтярев на выходных посетит районы Хабаровского края. Об этом он сообщил лично во время прямой трансляции в своем аккаунте в Instagram. Маршрут пока прорабатывают.

- Может быть посетим северные районы, или по восточным проедем. Будем решать на аппаратном уровне. Очень хочу пообщаться с людьми именно в глубинке, посмотреть, как осуществляют северный завоз, - рассказал Михаил Дегтярев.

Врио губернатора также рассказал, что передвигается на машине Сергея Фургала без сопровождения полиции. Менять ее он не намерен. По протоколу за его машиной следует второй автомобиль, который можно будет использовать в случае если его машина выйдет из строя.

ИСТОЧНИК KP.RU