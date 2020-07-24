2020-07-24T10:26:31+03:00
Общество

В Комсомольске ремонтируют по нацпроекту дороги на шести улицах

Всего привести в порядок cобираются дорожную одежду на 20 улицах
Александр ШТААЛЬ
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В Комсомольске ремонтируют по нацпроекту дороги на шести улицахВ Комсомольске ремонтируют по нацпроекту дороги на шести улицахФото: Мария ЛЕНЦ
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В Комсомольске-на-Амуре по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги ремонтируют дороги на шести улицах. Всего привести в порядок собираются дорожное полотно на 20 улицах общей площадью более 293 тысяч квадратных метров. Об этом рассказали в городской администрации.

Фронт работ сейчас развернули на улицах Партизанская, Вокзальная, Орехова, Заводская и Копровая, Северное шоссе на участке от ТЭЦ-3 до улицы Байкальская. На сегодняшний день завершены работы на четырех улицах: Гагарина (от Магистрального шоссе до улицы Юбилейная), Севастопольская (от улицы Павловского до проспекта Ленина), Уральская (от улицы Советская до Комшоссе) и на проспекте Октябрьский (от улицы Молодогвардейская до улицы Аллея Труда).

Напомним, Комсомольск-на-Амуре включили в число участников национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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