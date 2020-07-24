24 Июль 2020 2020-07-24T10:25:40+03:00

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В ЕАО ликвидируют последствия аномального града. Напомним, осаlки выпали в поселке Николаевка Смидовичского района в первой половине июня. Из резервного фонда области выделили деньги на ремонт поврежденных крыш. Сейчас ремонтом домов занимаются две подрядные организации - заменяют обрешетки многоквартирных домов на улицах Дорошенко, 8 и Строительная, 7.

- Аванс в размере 36 миллионов рублей подрядчики получили от Регионального оператора по проведению капитального ремонта многоквартирных домов ЕАО, - отметил заместитель главы администрации Николаевского городского поселения Сергей Ротарь. - Шумные работы заканчивают до 10 вечера.

Напомним, что ремонт в поврежденных градом домах планируют закончить до 10 сентября. Новую кровлю укроют современным шифером - более толстым и прочным. Этот материал выдержит крупный град.

ИСТОЧНИК KP.RU