2020-07-24T10:25:40+03:00
Общество

В ЕАО ликвидируют последствия аномального града

Организации, ремонтирующие крыши домов, уже осваивают 36 миллионов рублей аванса
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В ЕАО ликвидируют последствия аномального градаВ ЕАО ликвидируют последствия аномального градаФото: Правительство ЕАО
Изменить размер текста:

В ЕАО ликвидируют последствия аномального града. Напомним, осаlки выпали в поселке Николаевка Смидовичского района в первой половине июня. Из резервного фонда области выделили деньги на ремонт поврежденных крыш. Сейчас ремонтом домов занимаются две подрядные организации - заменяют обрешетки многоквартирных домов на улицах Дорошенко, 8 и Строительная, 7.

- Аванс в размере 36 миллионов рублей подрядчики получили от Регионального оператора по проведению капитального ремонта многоквартирных домов ЕАО, - отметил заместитель главы администрации Николаевского городского поселения Сергей Ротарь. - Шумные работы заканчивают до 10 вечера.

Напомним, что ремонт в поврежденных градом домах планируют закончить до 10 сентября. Новую кровлю укроют современным шифером - более толстым и прочным. Этот материал выдержит крупный град.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Хабаровского края из чужих аккумуляторов хотел сделать рыболовный элемент
Закрыли еще один ресторан в Хабаровске из-за нарушений антикоронавирусных мер
Пожарные в Биробиджане нашли в квартире горящий холодильник
Больше семи тысяч жителей Хабаровска сидят без работы
В Хабаровске раскрыли кражу в детском саду
В ЕАО ликвидируют последствия аномального града
В Комсомольске ремонтируют по нацпроекту дороги на шести улицах
Михаил Дегтярев на выходных посетит районы Хабаровского края
В Биробиджане заменят старые остановки
Выпускникам колледжей и техникумов нашли работу в Хабаровском крае
В Хабаровске задержали подозреваемого в аферах с займами
Три человека пострадали в аварии в центре Хабаровска
Ситуация с коронавирусом в Комсомольске-на-Амуре 24 июля 2020 года: лечатся 144 человека
В Хабаровске на пляже, где утонула девочка, поставят спасательный пост
Врио губернатора Хабаровского края встретится с министром образования
Из правительства Хабаровского края уходит Юрий Золочевский
Жители ЕАО час танцевали на улице, несмотря на пандемию
В ЕАО в колонии начали производить колючую ленту
Обстановка в Хабаровске 24 июля 2020 года: отключения воды, заболеваемость, дорожные работы
ВТБ выяснил, когда клиенты чаще всего погашают кредиты
В Биробиджане у погорельцев из дома украли деньги
Обстановка в Хабаровском крае на 24 июля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон
Продавщица в Хабаровском крае получила срок за оплату своих покупок чужой картой
В Хабаровске автобусы №70 изменят маршрут
Врио губернатора Хабаровского края предложил снизить тарифы ЖКХ
Комсомольску-на-Амуре хотят присвоить звание «Город трудовой доблести»
В поселках Хабаровского края построят детский сад и культурный центр