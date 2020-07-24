В Хабаровске раскрыли кражу в детском саду
В Хабаровске полицейские раскрыли кражу в частном детском саду. Об инциденте заявила сотрудница организации. По предварительной информации, неизвестный проник в помещение ночью и вынес оттуда телевизор и DVD-проигрыватель. Также после визита злоумышленника пропали углошлифовальная машинка, ковровые дорожки и флеш-накопитель. Пострадавшая сторона оценила ущерб в 45 тысяч рублей.
- Во время предварительного разбирательства выяснили, что внутрь неизвестный проник через запасной выход, подобрав ключ к замку. Позже выяснили, что к деянию причастен 27-летний житель Краснофлотского района. Ранее мужчина в поле зрения правоохранителей не попадал, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
Фигурант не успел реализовать имущество. При обыске у него изъяли все пропавшие предметы. В отношении него возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Кража», по которой максимальное наказание - лишение свободы на срок до пяти лет.
ИСТОЧНИК KP.RU