2020-07-24T10:23:15+03:00
Общество

В Хабаровске раскрыли кражу в детском саду

Похититель ночью вынес из помещения телевизор и DVD-проигрыватель
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске раскрыли кражу в детском садуВ Хабаровске раскрыли кражу в детском садуФото: Олег ЗОЛОТО
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В Хабаровске полицейские раскрыли кражу в частном детском саду. Об инциденте заявила сотрудница организации. По предварительной информации, неизвестный проник в помещение ночью и вынес оттуда телевизор и DVD-проигрыватель. Также после визита злоумышленника пропали углошлифовальная машинка, ковровые дорожки и флеш-накопитель. Пострадавшая сторона оценила ущерб в 45 тысяч рублей.

- Во время предварительного разбирательства выяснили, что внутрь неизвестный проник через запасной выход, подобрав ключ к замку. Позже выяснили, что к деянию причастен 27-летний житель Краснофлотского района. Ранее мужчина в поле зрения правоохранителей не попадал, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Фигурант не успел реализовать имущество. При обыске у него изъяли все пропавшие предметы. В отношении него возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Кража», по которой максимальное наказание - лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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