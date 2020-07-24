Больше семи тысяч жителей Хабаровска сидят без работы

24 Июль 2020 2020-07-24T10:22:27+03:00

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В Хабаровске почти семь с половиной тысяч человек сидят без работы. Такие данные озвучили 23 июля 2020 года. Аналитики называют ситуацию реакцией рынка труда на последствия пандемии. Между тем в мэрии приняли меры поддержки работодателей, чтобы минимизировать сокращение штата работников на предприятиях.

- Пик ухудшения ситуации был в начале мая, когда увеличилось число обращений в центр занятости населения. Еженедельно статус безработного присваивали более чем 500 жителям Хабаровска, что на порядок больше, чем в стабильное время (до 50 человек), - отметила Юлия Завирохина, начальник отдела городского управления экономического развития.

Отметим также, что 50 процентов безработных пока нигде не работали, не работали долгое время или встали на учет по причинам, не связанным с пандемией. На сегодняшний день в центре занятости числится 5265 вакансий.

ИСТОЧНИК KP.RU