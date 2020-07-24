2020-07-24T10:22:27+03:00
Общество

Больше семи тысяч жителей Хабаровска сидят без работы

Это реакция рынка труда на последствия пандемии
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Больше семи тысяч жителей Хабаровска сидят без работыБольше семи тысяч жителей Хабаровска сидят без работыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Хабаровске почти семь с половиной тысяч человек сидят без работы. Такие данные озвучили 23 июля 2020 года. Аналитики называют ситуацию реакцией рынка труда на последствия пандемии. Между тем в мэрии приняли меры поддержки работодателей, чтобы минимизировать сокращение штата работников на предприятиях.

- Пик ухудшения ситуации был в начале мая, когда увеличилось число обращений в центр занятости населения. Еженедельно статус безработного присваивали более чем 500 жителям Хабаровска, что на порядок больше, чем в стабильное время (до 50 человек), - отметила Юлия Завирохина, начальник отдела городского управления экономического развития.

Отметим также, что 50 процентов безработных пока нигде не работали, не работали долгое время или встали на учет по причинам, не связанным с пандемией. На сегодняшний день в центре занятости числится 5265 вакансий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Хабаровского края из чужих аккумуляторов хотел сделать рыболовный элемент
Закрыли еще один ресторан в Хабаровске из-за нарушений антикоронавирусных мер
Пожарные в Биробиджане нашли в квартире горящий холодильник
Больше семи тысяч жителей Хабаровска сидят без работы
В Хабаровске раскрыли кражу в детском саду
В ЕАО ликвидируют последствия аномального града
В Комсомольске ремонтируют по нацпроекту дороги на шести улицах
Михаил Дегтярев на выходных посетит районы Хабаровского края
В Биробиджане заменят старые остановки
Выпускникам колледжей и техникумов нашли работу в Хабаровском крае
В Хабаровске задержали подозреваемого в аферах с займами
Три человека пострадали в аварии в центре Хабаровска
Ситуация с коронавирусом в Комсомольске-на-Амуре 24 июля 2020 года: лечатся 144 человека
В Хабаровске на пляже, где утонула девочка, поставят спасательный пост
Врио губернатора Хабаровского края встретится с министром образования
Из правительства Хабаровского края уходит Юрий Золочевский
Жители ЕАО час танцевали на улице, несмотря на пандемию
В ЕАО в колонии начали производить колючую ленту
Обстановка в Хабаровске 24 июля 2020 года: отключения воды, заболеваемость, дорожные работы
ВТБ выяснил, когда клиенты чаще всего погашают кредиты
В Биробиджане у погорельцев из дома украли деньги
Обстановка в Хабаровском крае на 24 июля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон
Продавщица в Хабаровском крае получила срок за оплату своих покупок чужой картой
В Хабаровске автобусы №70 изменят маршрут
Врио губернатора Хабаровского края предложил снизить тарифы ЖКХ
Комсомольску-на-Амуре хотят присвоить звание «Город трудовой доблести»
В поселках Хабаровского края построят детский сад и культурный центр