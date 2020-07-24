2020-07-24T10:21:34+03:00
Общество

Пожарные в Биробиджане нашли в квартире горящий холодильник

Вызвали огнеборцев очевидцы, которые увидели дым
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Пожарные в Биробиджане нашли в квартире горящий холодильникПожарные в Биробиджане нашли в квартире горящий холодильникФото: ГУ МЧС России по ЕАО
Изменить размер текста:

В Биробиджане очевидцы заметили дым, который шел из окон на пятом этаже. Горожане тут же сообщили о происшествии в пожарную службу. Время спустя к зданию подъехал пожарный расчет в составе двух автоцистерн, одной автолестницы и 10 человек личного состава.

- Сначала пытались достучаться до хозяев через дверь, но на стук никто не реагировал. Решили не ломать входную дверь, а войти в квартиру через балкон. Для этого задействовали автолестницу, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

Попав внутрь, огнеборцы обследовали помещение. Людей не нашли, зато увидели горящий холодильник. Спасатели оперативно локализовали возгорание, не допустив переброса огня на соседние комнаты и квартиры. Жилье передали под охрану полицейским. Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы выяснят причины и ущерб, нанесенный пламенем.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Хабаровского края из чужих аккумуляторов хотел сделать рыболовный элемент
Закрыли еще один ресторан в Хабаровске из-за нарушений антикоронавирусных мер
Пожарные в Биробиджане нашли в квартире горящий холодильник
Больше семи тысяч жителей Хабаровска сидят без работы
В Хабаровске раскрыли кражу в детском саду
В ЕАО ликвидируют последствия аномального града
В Комсомольске ремонтируют по нацпроекту дороги на шести улицах
Михаил Дегтярев на выходных посетит районы Хабаровского края
В Биробиджане заменят старые остановки
Выпускникам колледжей и техникумов нашли работу в Хабаровском крае
В Хабаровске задержали подозреваемого в аферах с займами
Три человека пострадали в аварии в центре Хабаровска
Ситуация с коронавирусом в Комсомольске-на-Амуре 24 июля 2020 года: лечатся 144 человека
В Хабаровске на пляже, где утонула девочка, поставят спасательный пост
Врио губернатора Хабаровского края встретится с министром образования
Из правительства Хабаровского края уходит Юрий Золочевский
Жители ЕАО час танцевали на улице, несмотря на пандемию
В ЕАО в колонии начали производить колючую ленту
Обстановка в Хабаровске 24 июля 2020 года: отключения воды, заболеваемость, дорожные работы
ВТБ выяснил, когда клиенты чаще всего погашают кредиты
В Биробиджане у погорельцев из дома украли деньги
Обстановка в Хабаровском крае на 24 июля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон
Продавщица в Хабаровском крае получила срок за оплату своих покупок чужой картой
В Хабаровске автобусы №70 изменят маршрут
Врио губернатора Хабаровского края предложил снизить тарифы ЖКХ
Комсомольску-на-Амуре хотят присвоить звание «Город трудовой доблести»
В поселках Хабаровского края построят детский сад и культурный центр