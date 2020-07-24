Пожарные в Биробиджане нашли в квартире горящий холодильник

24 Июль 2020 2020-07-24T10:21:34+03:00

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В Биробиджане очевидцы заметили дым, который шел из окон на пятом этаже. Горожане тут же сообщили о происшествии в пожарную службу. Время спустя к зданию подъехал пожарный расчет в составе двух автоцистерн, одной автолестницы и 10 человек личного состава.

- Сначала пытались достучаться до хозяев через дверь, но на стук никто не реагировал. Решили не ломать входную дверь, а войти в квартиру через балкон. Для этого задействовали автолестницу, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

Попав внутрь, огнеборцы обследовали помещение. Людей не нашли, зато увидели горящий холодильник. Спасатели оперативно локализовали возгорание, не допустив переброса огня на соседние комнаты и квартиры. Жилье передали под охрану полицейским. Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы выяснят причины и ущерб, нанесенный пламенем.

ИСТОЧНИК KP.RU