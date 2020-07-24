24 Июль 2020 2020-07-24T10:20:53+03:00

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Закрыли еще один ресторан в Хабаровске из-за нарушений антикоронавирусных мер. Деятельность заведения приостановили по решению суда на пять суток. Также наказали заведения, где нарушали эпидрежим на верандах. В районах оштрафовали руководство детсадов и гостиниц, в которых не выполнялись санитарные требования.

- Пока число заболевших коронавирусом продолжает расти. За сутки будет новый рекорд заболевших - 130 случаев. Ухудшение ситуации связывают с увеличением активности населения. Люди не соблюдают масочный режим, игнорируют запрет на собрания, - сообщила Татьяна Зайцева, глава управления Роспотребнадзора по региону.

Напомним, проверки в организациях торговли, общепита и других сфер деятельности проводят регулярно. За последнюю неделю осмотрели два детских сада, 15 объектов общественного питания, 18 - торговли, два - транспорта и еще 14 объектов различных отраслей.

ИСТОЧНИК KP.RU