24 Июль 2020 2020-07-24T10:28:08+03:00

В экспортной лиственнице нашли вредителя в Хабаровском крае Фото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО

Короед чуть не уехал вместе с древесиной в Китай

Изменить размер текста: A A

В экспортной лиственнице нашли вредителя в Хабаровском крае. Короеда обнаружили при досмотре партии круглых лесоматериалов объемом 456 кубических метров. Древесину хотели отправить в Китайскую Народную Республику.

- Нарушение выявили при досмотре подкарантинной продукции в поселке Постышево Солнечного района. Проверка показала наличие в круглых лесоматериалах карантинного для Китайской Народной Республики короеда лиственничного в жизнеспособном состоянии. Его выявили в образцах, переданных для лабораторных исследований в Хабаровский филиал ФГБУ «ВНИИКР», - прокомментировали в пресс- службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

Из-за выявленного нарушения перевозчику не удалось вывезти древесину за пределы Хабаровского края - ему отказали в выдаче фитосанитарного сертификата. Всего было выдано два отказа в оформлении фитосанитарных сертификатов по вышеуказанным заявкам.

ИСТОЧНИК KP.RU