В экспортной лиственнице нашли вредителя в Хабаровском крае
В экспортной лиственнице нашли вредителя в Хабаровском крае. Короеда обнаружили при досмотре партии круглых лесоматериалов объемом 456 кубических метров. Древесину хотели отправить в Китайскую Народную Республику.
- Нарушение выявили при досмотре подкарантинной продукции в поселке Постышево Солнечного района. Проверка показала наличие в круглых лесоматериалах карантинного для Китайской Народной Республики короеда лиственничного в жизнеспособном состоянии. Его выявили в образцах, переданных для лабораторных исследований в Хабаровский филиал ФГБУ «ВНИИКР», - прокомментировали в пресс- службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.
Из-за выявленного нарушения перевозчику не удалось вывезти древесину за пределы Хабаровского края - ему отказали в выдаче фитосанитарного сертификата. Всего было выдано два отказа в оформлении фитосанитарных сертификатов по вышеуказанным заявкам.
ИСТОЧНИК KP.RU