Житель Хабаровского края украл аккумуляторы, чтобы сделать грузила

24 Июль 2020 2020-07-24T14:48:15+03:00

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Полицейские в Хабаровском крае раскрыли кражу автомобильных аккумуляторов. За помощью в отделение обратились сразу несколько местных жителей. Они рассказали, что из припаркованных возле дома автомобилей неизвестные украли аккумуляторные батареи стоимостью от трех до пяти тысяч рублей каждая.

- Задержали по подозрению в краже ранее не судимого местного жителя. Молодой человек сознался в содеянном в отделе полиции. Он объяснил, хотел переплавить аккумуляторы и сделать грузила для рыболовной сети, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В отношении фигуранта возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. На время разбирательств подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU