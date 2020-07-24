Житель Хабаровского края украл аккумуляторы, чтобы сделать грузила
Полицейские в Хабаровском крае раскрыли кражу автомобильных аккумуляторов. За помощью в отделение обратились сразу несколько местных жителей. Они рассказали, что из припаркованных возле дома автомобилей неизвестные украли аккумуляторные батареи стоимостью от трех до пяти тысяч рублей каждая.
- Задержали по подозрению в краже ранее не судимого местного жителя. Молодой человек сознался в содеянном в отделе полиции. Он объяснил, хотел переплавить аккумуляторы и сделать грузила для рыболовной сети, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
В отношении фигуранта возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. На время разбирательств подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU