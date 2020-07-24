Хабаровские тепловые сети предупреждают о перекрытии дороги на период ремонта тепломагистрали

24 Июль 2020 2020-07-24T14:45:44+03:00

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Хабаровские тепловые сети (структурное подразделение АО «ДГК») информируют жителей краевой столицы о проведении летней ремонтной кампании. Так, в связи с ремонтом трубопровода на тепломагистрали ТМ-25 в период с пяти утра 28 июля по 18 часов вечера 30 июля в Хабаровске будет перекрыто движение для всех видов транспорта на перекрестке улицы Дзержинского и Уссурийского бульвара (район улицы Дзержинского, 32). В данный период не будет производиться отключение горячего водоснабжения.

Энергетики просят хабаровчан с пониманием отнестись к временным ограничениям движения в городе, так как своевременно проведенная ремонтная кампания является залогом успешного прохождения ОЗП 2020-2021.

Информацию о ремонтной кампании 2020 года, проводимой в Хабаровске, можно узнать, позвонив в диспетчерскую службу ХТС по телефону: (4212) 36-35-16. Все ремонтные работы проводятся с соблюдением правил защиты персонала от коронавирусной инфекции.