25 Июль 2020 2020-07-24T17:35:41+03:00

Обстановка в Хабаровске 25 июля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон Фото: Борис КОКУРИН

Жарко, душно, могут быть ливни и грозы

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Как сообщают в ФГБУ «Дальневосточное УГМС» в период с 15 по 31 июля на территории Хабаровского края ожидаются высокие дневные температуры, не исключены грозовые явления, ливни, усиление ветра до 15-20 м/с при грозе.

В Хабаровске – преимущественно без осадков, температура ночью от +14 до +16, днем от +25 до +27, ветер северо-восточный 5-10 м/с.

В южных районах – преимущественно без осадков, температура ночью от +13 до +18, днем от +25 до +30, ветер восточный 5-10 м/с.

В центральных районах – местами кратковременные дожди и ливни с грозами, температура ночью от +10 до +18, днем от +16 до +30, ветер восточный, северо-восточный 5-11 м/с.

В северных районах – без существенных осадков, температура ночью от +6 до +14, днем от +11 до +26, ветер восточный 5-12 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения на территории Хабаровского края находится в пределах естественных фоновых значений. Превышения допустимых уровней радиационного фона на территории края не зарегистрировано.

Что касается гидрологической обстановки то по данным специалистов остаются затопленными поймы реки Амур в Ульчском районе, рек Бурея, Урми, Кур, Тунгуска, Амгунь на глубину 0,1-1,8 метров.

На реке Амур у Хабаровска температура воды 24,6, в течение двух суток ожидается спад уровня воды на 25-30 сантиметров.

По информации Роспотребнадзора в больнице с жалобами на укусы клещей с начала сезона обратились 2019 жителей края. Заболевших клещевым боррелиозом и энцефалитом не зарегистрировано.

ИСТОЧНИК KP.RU