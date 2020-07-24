2020-07-25T03:02:54+03:00
Общество

Комсомольский НПЗ стал победителем конкурса Министерства энергетики РФ на лучшую социально-ориентированную компанию нефтегазовой отрасли в 2020 году

Победа была одержана в номинации «Развитие культуры здорового образа жизни, распространение стандартов здорового образа жизни сотрудников»
Василий ЗАДУНАЕВ
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Комсомольский НПЗ стал победителем конкурса Министерства энергетики РФ на лучшую социально-ориентированную компанию нефтегазовой отрасли в 2020 году. Фото: Комсомольский НПЗКомсомольский НПЗ стал победителем конкурса Министерства энергетики РФ на лучшую социально-ориентированную компанию нефтегазовой отрасли в 2020 году. Фото: Комсомольский НПЗ
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Компания стала победителем конкурса министерства энергетики РФ в четвертый раз, подтвердив звание лучшей социально ориентированной компании региона. На протяжении многих лет КНПЗ является одним из самых привлекательных работодателей Хабаровского края, подтверждая высокий статус стабильно развивающегося производства.

В рамках реализации стратегии "Роснефть 2022" компания уделяет особое внимание вопросам развития культуры здорового образа жизни, организации охраны труда, а также создание благоприятной рабочей среды на предприятиях с акцентом на развитие трудового и личностного потенциала работников.

В городе Комсомольск-на-Амуре «РН-Комсомольский НПЗ» в этом году помог школам олимпийского резерва обновить спортобъекты. Предприятие отремонтировало спортивный зал на стадионе «Строитель», а также продолжает ремонтировать лыжную базу «Снежинка». Уже 10 лет «Роснефть» занимается благотворительностью в реабилитационном центре города для детей и подростков с ограниченными возможностями. Это единственная подобная организация в Хабаровском крае. На полученные средства центр сделал капремонт в специальном бассейне, отремонтировал и оборудовал игровую комнату, специальную игровую площадку, сенсорный кабинет, комнату Монтессори и водолечебницу.

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