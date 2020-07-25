2020-07-25T04:34:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Две бригады московских врачей будут помогать хабаровским медикам, бороться с коронавирусом

Первый рейс с 19 специалистами на борту совершил посадку в хабаровском аэропорту
Евгения МОЛОТОВА
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В краевую столицу из Москвы прибывает первый рейс, которым прибудут специалисты, отправленные на помощь региональным медикам.В краевую столицу из Москвы прибывает первый рейс, которым прибудут специалисты, отправленные на помощь региональным медикам.Фото: Борис КОКУРИН
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Сегодня, 25 июля, в краевую столицу из Москвы прибывает первый рейс, которым прибудут специалисты, отправленные на помощь региональным медикам.

- Сегодня прибудет 19 специалистов, завтра ещё 9, - рассказали в пресс-службе краевого правительства. – Это инфекционисты, эпидемиологии, рентгенологи, пульмонологи, анестезиологи. Они разъедутся по больницам Хабаровска, района имени Лазо, Комсомольска-на-Амуре, Ванино и Советской Гавани. Будут оказывать местным врачам консультативную и практическую помощь.

Как отмечают в краевом правительстве врачебный десант прибудет в рамках договоренностей, достигнутых врио Хабаровского края Михаила Дегтярева с органами федеральной власти.

Напомним, за последние сутки на территории Хабаровского края выявлено еще 130 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В 52 случаях, болезнь закончилась смертью пациентов. В регионе сохраняется режим самоизоляции для лиц старше 65 лет. Действует масочный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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