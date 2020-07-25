2020-07-25T05:03:07+03:00
Досуг

Комсомольский театр КнАМ готовит новую постановку

Спектакль, исследующий будущее, представят после снятия ограничений
Евгения МОЛОТОВА
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Работа будет посвящена исследованию темы будущего, однако какую форму она примет не знает пока и сам режиссер. ФОТО: театр КнАМРабота будет посвящена исследованию темы будущего, однако какую форму она примет не знает пока и сам режиссер. ФОТО: театр КнАМ
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В комсомольском театре КнАМ готовятся к новой постановке. Название спектакля и дата премьеры еще не утверждены, но репетиции уже начались. Как отмечают в театре, работа будет посвящена исследованию темы будущего, однако какую форму она примет не знает пока и сам режиссер.

- Наша работа обычно интуитивна, - рассказала художественный руководитель и режиссер театра Татьяна Фролова. - Я просеиваю через себя массу информации и слушаю, где отзывается, это и сохраняю. Однако совсем не обязательно, что что-то из этого войдет в конечный вариант спектакля. Процесс создания новой работы пока только на первой ступени. Мы занимаемся поиском темы, которая вибрирует сегодня во многих людях, но пока не осознана ими. Скорее всего, будем исследовать будущее.

Напомним, в Хабаровском крае действуют ограничения проведения массовых мероприятий, в том числе и работы театров. Они связаны с пандемией коронавирусной инфекции. Ограничения пока продлены до 9 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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