2020-07-25T05:29:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Действующие ограничения по коронавирусу в Хабаровском крае продлили до 9 августа

Новых ограничительных мероприятий вводить пока не стали
Евгения МОЛОТОВА
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Новых ограничительных мероприятий вводить пока не сталиНовых ограничительных мероприятий вводить пока не сталиФото: Михаил СЕРГЕЕВ
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Очередной раз краевые власти сдвинули срок снятия ограничений, введенных с целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции на территории региона. Изменения, в соответствующее постановление правительства внесены накануне по указанию врио губернатора Михаила Дегтярева после консультации с главным санитарным врачом региона Татьяной Зайцевой. Действующий на территории региона режим продлен до 9 августа.

По-прежнему сохранен режим самоизоляции на дому для граждан старше 65 лет, а также для людей с тяжёлыми заболеваниями. По этому пункту работающие пенсионеры смогут получить оплату больничных через ФОМС.

Вместе с тем, пассажиры, прилетающие их других регионов больше не обязаны придерживаться режима самоизоляции, а из аэропортов убраны контрольно-пропускные пункты санитарного контроля. Но для 5 северных районов сохранен режим вылета по предъявлению справки о прохождении карантина, либо об отсутствии заболевания COVID-19. Из перечня этих территорий исключен Ульчский район. Режим распространяется на местных жителей, имеющих прописку. Вахтовикам предписано проходить обязательную 14-дневную обсервацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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