В Хабаровске продолжаются стихийные акции протеста

25 Июль 2020 2020-07-25T08:26:32+03:00

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Акции протеста в Хабаровском крае продолжаются уже 14 дней. «Кормление голубей» на центральной площади Хабаровска становится трендом этого лета. Вот и сегодня около полудня сотни горожан вышли на площадь Ленина с целью прогуляться и «покормить голубей». Специально для пернатых рядом с площадью устроили бесплатную раздачу семечек. Люди брали, улыбались и шли дальше.

Дальше, шествие двинулось уже по стандартной схеме - по центральным городским улицам. Требования людей остаются неизменными: доставка в Хабаровский край арестованного по подозрению в организации убийств в начале 2000-х годов Сергея и Фургала и открытый суд над ним с участием присяжных заседателей. Вопреки ожиданиям, лозунгов против назначенного временно исполняющим обязанности губернатора Михаила Дегтерева на площади не звучит.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/792524" frameborder="0"></iframe> Митинг в Хабаровске: давайте посчитаем, сколько человек участвует.

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Новый митинг в Хабаровске: Семечки для голубей и «10 человек в секунду»

Корреспондент kp.ru Борис Кокурин передает с места событий (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU