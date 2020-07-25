2020-07-25T08:26:32+03:00
Общество

В Хабаровске продолжаются стихийные акции протеста

Требования собравшихся остаются без изменений [видео]
Евгения МОЛОТОВА
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В Хабаровске продолжаются стихийные акции протестаВ Хабаровске продолжаются стихийные акции протестаФото: Борис КОКУРИН
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Акции протеста в Хабаровском крае продолжаются уже 14 дней. «Кормление голубей» на центральной площади Хабаровска становится трендом этого лета. Вот и сегодня около полудня сотни горожан вышли на площадь Ленина с целью прогуляться и «покормить голубей». Специально для пернатых рядом с площадью устроили бесплатную раздачу семечек. Люди брали, улыбались и шли дальше.

Дальше, шествие двинулось уже по стандартной схеме - по центральным городским улицам. Требования людей остаются неизменными: доставка в Хабаровский край арестованного по подозрению в организации убийств в начале 2000-х годов Сергея и Фургала и открытый суд над ним с участием присяжных заседателей. Вопреки ожиданиям, лозунгов против назначенного временно исполняющим обязанности губернатора Михаила Дегтерева на площади не звучит.

Митинг в Хабаровске: давайте посчитаем, сколько человек участвует.

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Новый митинг в Хабаровске: Семечки для голубей и «10 человек в секунду»

Корреспондент kp.ru Борис Кокурин передает с места событий (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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