В Хабаровске продолжаются стихийные акции протеста
Акции протеста в Хабаровском крае продолжаются уже 14 дней. «Кормление голубей» на центральной площади Хабаровска становится трендом этого лета. Вот и сегодня около полудня сотни горожан вышли на площадь Ленина с целью прогуляться и «покормить голубей». Специально для пернатых рядом с площадью устроили бесплатную раздачу семечек. Люди брали, улыбались и шли дальше.
Дальше, шествие двинулось уже по стандартной схеме - по центральным городским улицам. Требования людей остаются неизменными: доставка в Хабаровский край арестованного по подозрению в организации убийств в начале 2000-х годов Сергея и Фургала и открытый суд над ним с участием присяжных заседателей. Вопреки ожиданиям, лозунгов против назначенного временно исполняющим обязанности губернатора Михаила Дегтерева на площади не звучит.
Митинг в Хабаровске: давайте посчитаем, сколько человек участвует.
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Корреспондент kp.ru Борис Кокурин передает с места событий (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU