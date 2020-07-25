В хабаровской мэрии посчитали количество горожан, вышедших сегодня на несанкционированный митинг

25 Июль 2020 2020-07-25T08:49:18+03:00

По официальным данным в митинге приняло участие около шести тысяч человек Фото: Александра ШОПЕНКО

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Сегодня, 25 июля, начиная с полудня, на центральной площади краевой столицы, вновь проходит несанкционированная акция в поддержку арестованного по обвинению в организации заказных убийств в начале 2000-х экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

- На площади перед правительством региона сегодня собралось около трех тысяч человек, - отмечают в городской администрации. - Во время шествия, к толпе присоединились еще около трех с половиной тысяч человек.

Таким образом, по официальным подсчетам акция собрала всего около шести с половиной тысяч человек. В прошлую субботу, как подсчитали в городском муниципалитете, в акции в поддержку арестованного бывшего главы региона вышли около десяти тысяч человек. Что же до ежевечерних акций, то по официальным подсчетами их посетило от 100 до 300 участников.

Напомним, первая масштабная акция освобожденного от должности губернатора прошла 11 июля, через два дня после его задержания в Хабаровске. 10 июля Сергею Фургалу было предъявлено обвинение в организации в 2004-2005 годах двух убийств и одного покушения на убийство. Четверо его предполагаемых соучастников были задержаны в ноябре 2019 года. Все они содержаться в СИЗО «Лефортово» в Москве.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/792521" frameborder="0"></iframe> Новый митинг в Хабаровске: Семечки для голубей и «10 человек в секунду».Мероприятие проходит спокойно, под присмотром полиции. На месте работают корреспонденты «Комсомольской правды», вот первый репортаж

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Корреспондент kp.ru Борис Кокурин передает с места событий (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU