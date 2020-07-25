2020-07-25T09:00:13+03:00
Общество

"Позаботьтесь о своем здоровье": В Комсомольске-на-Амуре к митингующим вышел мэр города Александр Жорник

Очередная несогласованная акция протеста прошла в Городе юности
Евгения МОЛОТОВА
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Александр Жорник пообщался с митингующими комсомольчанами ФОТО: соцсетиАлександр Жорник пообщался с митингующими комсомольчанами ФОТО: соцсети
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В Комсомольске-на-Амуре прошла очередная несанкционированная акция в поддержку арестованного по обвинению в организации заказных убийств бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. По подсчетам активистов в шествии приняло участие около тысячи человек. Сегодня, впервые за две недели протестных акций к митингующим вышли «отцы» города – мэр Александр Жорник и председатель законодательной думы Комсомольска-на-Амуре Владимир Гинзбург.

- Я вас понимаю, и ценю ваш порыв, - обратился к собравшимся Александр Жорник, - Но режим самоизоляции никто не отменял. Позаботьтесь о своем здоровье. Обстановка не дает повода для оптимизма. Я вчера вынужден был подписать это постановление о продлении ограничений до 9 августа.

Марш прошёл своим обычным маршрутам по проспектам Ленина и Мира к администрации города и зданию ФСБ, далее до Набережной. Акция завершилась на Театральной площади. Колонну митингующих возглавила молодая женщина, едущая верхом на лошади, с флагом Хабаровского края в руке.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Новый митинг в Хабаровске: кормление голубей и "10 человек в секунду"

Корреспондент kp.ru Борис Кокурин передает с места событий (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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