"Позаботьтесь о своем здоровье": В Комсомольске-на-Амуре к митингующим вышел мэр города Александр Жорник
В Комсомольске-на-Амуре прошла очередная несанкционированная акция в поддержку арестованного по обвинению в организации заказных убийств бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. По подсчетам активистов в шествии приняло участие около тысячи человек. Сегодня, впервые за две недели протестных акций к митингующим вышли «отцы» города – мэр Александр Жорник и председатель законодательной думы Комсомольска-на-Амуре Владимир Гинзбург.
- Я вас понимаю, и ценю ваш порыв, - обратился к собравшимся Александр Жорник, - Но режим самоизоляции никто не отменял. Позаботьтесь о своем здоровье. Обстановка не дает повода для оптимизма. Я вчера вынужден был подписать это постановление о продлении ограничений до 9 августа.
Марш прошёл своим обычным маршрутам по проспектам Ленина и Мира к администрации города и зданию ФСБ, далее до Набережной. Акция завершилась на Театральной площади. Колонну митингующих возглавила молодая женщина, едущая верхом на лошади, с флагом Хабаровского края в руке.
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Корреспондент kp.ru Борис Кокурин передает с места событий (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU