2020-07-25T09:45:29+03:00
Происшествия

Пожилая мотоциклистка получила серьезные травмы в ДТП с бензовозом на улице Джамбула в Хабаровске

Ее оппонент аварийной ситуации даже не заметил
Евгения МОЛОТОВА
Поделиться:
Скорую помощь женщине вызвали очевидцыСкорую помощь женщине вызвали очевидцыФото: Михаил СЕРГЕЕВ
Изменить размер текста:

Авария произошла пятничным утром на перекрестке улицы Джамбула и Орджоникидзе. Женщина 1949 года рождения двигалась на своем скутере Honda Lead по улице Джамбула, вдоль трамвайных путей. Справа от пожилой мотоциклистки двигался бензовоз. Грузовой автомобиль поднимался по Орджоникидзе, от Тихоокеанской, и сворачивал налево, в северном направлении, к остановке «Дальдизель».

- Пожилая женщина запаниковала и не справилась с управлением, - прокомментировал один из вызванных на место сотрудников ДПС. – Грузовик выехал на мигающий зеленый и завершил маневр на желтый. Его действия стали для пожилой женщины неожиданностью. Она пыталась уклониться от бензовоза, выехала за пределы дороги к воротам стадиона.

Налетев на бордюр, пенсионерка потеряла равновесие, и ее двухколесный конь завалился набок. Из всего защитного снаряжения на женщине был только шлем. В ходе падения, она получила многочисленные повреждения: рваные раны локтя, колена и голени. По словам медиков, возможно, ей грозит ампутация ноги.

Бетоновоз уехал дальше, его водитель, похоже, даже не заметил, что в него чуть не врезался скутер. Он благополучно завершил поворот и поехал вниз по Джамбула. Физического контакта между скутером и автомобилем не было, поэтому происшествие оформили с формулировкой «не справилась с управлением». Водительское удостоверение на право управления скутером у женщины имелось. Признаков опьянения не зафиксировано.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пожилая мотоциклистка получила серьезные травмы в ДТП с бензовозом на улице Джамбула в Хабаровске
"Позаботьтесь о своем здоровье": В Комсомольске-на-Амуре к митингующим вышел мэр города Александр Жорник
В хабаровской мэрии посчитали количество горожан, вышедших сегодня на несанкционированный митинг
Действующие ограничения по коронавирусу в Хабаровском крае продлили до 9 августа
В Хабаровске очередной раз минируют аэропорт
Комсомольский театр КнАМ готовит новую постановку
В Хабаровске продолжаются стихийные акции протеста
Две бригады московских врачей будут помогать хабаровским медикам, бороться с коронавирусом
Обстановка в Хабаровске 25 июля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон
В экспортной лиственнице нашли вредителя в Хабаровском крае
Комсомольский НПЗ стал победителем конкурса Министерства энергетики РФ на лучшую социально-ориентированную компанию нефтегазовой отрасли в 2020 году
Хабаровские тепловые сети предупреждают о перекрытии дороги на период ремонта тепломагистрали
Житель Хабаровского края украл аккумуляторы, чтобы сделать грузила
Закрыли еще один ресторан в Хабаровске из-за нарушений антикоронавирусных мер
Пожарные в Биробиджане нашли в квартире горящий холодильник
Больше семи тысяч жителей Хабаровска сидят без работы
В Хабаровске раскрыли кражу в детском саду
В ЕАО ликвидируют последствия аномального града
В Комсомольске ремонтируют по нацпроекту дороги на шести улицах