Пожилая мотоциклистка получила серьезные травмы в ДТП с бензовозом на улице Джамбула в Хабаровске

25 Июль 2020 2020-07-25T09:45:29+03:00

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Авария произошла пятничным утром на перекрестке улицы Джамбула и Орджоникидзе. Женщина 1949 года рождения двигалась на своем скутере Honda Lead по улице Джамбула, вдоль трамвайных путей. Справа от пожилой мотоциклистки двигался бензовоз. Грузовой автомобиль поднимался по Орджоникидзе, от Тихоокеанской, и сворачивал налево, в северном направлении, к остановке «Дальдизель».

- Пожилая женщина запаниковала и не справилась с управлением, - прокомментировал один из вызванных на место сотрудников ДПС. – Грузовик выехал на мигающий зеленый и завершил маневр на желтый. Его действия стали для пожилой женщины неожиданностью. Она пыталась уклониться от бензовоза, выехала за пределы дороги к воротам стадиона.

Налетев на бордюр, пенсионерка потеряла равновесие, и ее двухколесный конь завалился набок. Из всего защитного снаряжения на женщине был только шлем. В ходе падения, она получила многочисленные повреждения: рваные раны локтя, колена и голени. По словам медиков, возможно, ей грозит ампутация ноги.

Бетоновоз уехал дальше, его водитель, похоже, даже не заметил, что в него чуть не врезался скутер. Он благополучно завершил поворот и поехал вниз по Джамбула. Физического контакта между скутером и автомобилем не было, поэтому происшествие оформили с формулировкой «не справилась с управлением». Водительское удостоверение на право управления скутером у женщины имелось. Признаков опьянения не зафиксировано.

ИСТОЧНИК KP.RU