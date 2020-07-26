Обстановка в Хабаровске 26 июля 2020 года: отключения воды, заболеваемость, дорожные работы

26 Июль 2020 2020-07-25T15:14:36+03:00

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Сегодня, 26 июля, в Хабаровске без осадков, ночью +15 +17, днем +26 +28, ветер восточный 5-10 м/с. На юге края преимущественно без осадков, ночью +13 +18, днем +25 +30, ветер восточный 5-10 м/с. В центральных районах преимущественно без осадков, ночью +10 +18, днем +16 +30, ветер восточный, северо-восточный 5-11 м/с. На севере края местами кратковременные дожди, ночью +6 +14, днем +11 +26, ветер восточный 5-12 м/с. Напомним, с 15 по 31 июля 2020 года в регионе ожидаются высокие дневные температуры, не исключены грозовые явления, ливни, усиление ветра до 15-20 м/с при грозе.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 7 до 17 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Согласно информации регионального минздрава, в регионе выявили в общей сложности 6851 случаев заражения коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU