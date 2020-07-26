26 Июль 2020 2020-07-25T16:02:35+03:00

Желающие могут поступить на очную, заочную и дистанционную формы обучения

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Духовная семинария в Хабаровске приглашает абитуриентов. Желающие могут поступить на очную, заочную и дистанционную формы обучения. Образовательные программы разработаны в соответствии с рекомендованным Священным Синодом Единым учебным планом. Обучение длится пять лет.

- От желающих поступить на очную форму обучения, документы принимают до 20 августа. Вступительные испытания проходят 20-25 августа. На заочную форму документы принимают до 13 сентября. Вступительные испытания проходят 14-16 сентября. На дистанционное обучение документы принимают до 6 сентября, вступительные испытания – 7-9 сентября, - рассказали в Хабаровской епархии.

Отметим также, что из-за санитарно-эпидемиологического режима приемная кампания проводится в дистанционной форме. Список документов, необходимых для поступления в семинарию, опубликован на сайте. Телефон для справок: 8-924-228-87-87.

ИСТОЧНИК KP.RU