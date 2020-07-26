На родителей утонувшей девочки в ЕАО завели уголовное дело

26 Июль 2020 2020-07-26T03:31:11+03:00

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На родителей утонувшей трехлетней девочки в ЕАО завели уголовное дело. Напомним, трагедия случилась днем 2 июля в Облучье. Семья отдыхала на нерекомендованном для купания водоеме. По предварительной информации, родители были в нетрезвом состоянии. Ребенок остался без надлежащего присмотра родителей, зашел в воду, но самостоятельно выбраться на берег не смог.

- В целом семья характеризуется положительно, на профилактическом учете не состоит. В отношении 31-летнего мужчины и 25-летней женщины возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», - рассказали в областной прокуратуре.

Во время проверки выяснили, что в районной администрации не озаботился установкой специальных информационных знаков о запрете купания, чтобы предотвратить травмирование и гибель людей. В адрес главы администрации МО «Облученское городское поселение» потребовали принять меры по обеспечению безопасности людей на водных объектах. Итог - необходимые знаки на территории водоема уже установлены.

ИСТОЧНИК KP.RU