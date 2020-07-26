26 Июль 2020 2020-07-26T05:43:33+03:00

Врио губернатора региона вышел к участникам автопробега по пути в Советскую Гавань

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Жители Хабаровского края на дороге рассказали Михаилу Дегтяреву о проблемах. С местным населением врио губернатора встретился по пути из Ванино в Советскую Гавань. Он развернул свой автомобиль для того, чтобы пообщаться людьми, участниками автоколонны, которые громко сигналили.

Михаил Дегтярев подчеркнул, что разделяет позицию местных жителей, но выступает за цивилизованное общение. Самым активным жителям он предложил войти в Народный совет при врио губернатора. Со слов врио губернатора, он готов регулярно встречаться с советом и обсуждать самые острые темы, находить пути решения.

Напомним, в Ванинском районе Михаил Дегтярев посмотрел на работу угольных терминалов, оценил обстановку в районе. Он также открыто заявил, что готов дать свой телефон инвесторам, которые готовы принести деньги в край.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/792635" frameborder="0"></iframe> Жители Хабаровского края на дороге рассказали Михаилу Дегтяреву о проблемах.Правительство Хабаровского края

ИСТОЧНИК KP.RU