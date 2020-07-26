2020-07-26T05:43:33+03:00
Общество

Жители Хабаровского края на дороге рассказали Михаилу Дегтяреву о проблемах

Врио губернатора региона вышел к участникам автопробега по пути в Советскую Гавань
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Жители Хабаровского края на дороге рассказали Михаилу Дегтяреву о проблемахЖители Хабаровского края на дороге рассказали Михаилу Дегтяреву о проблемахФото: Правительство Хабаровского края
Изменить размер текста:

Жители Хабаровского края на дороге рассказали Михаилу Дегтяреву о проблемах. С местным населением врио губернатора встретился по пути из Ванино в Советскую Гавань. Он развернул свой автомобиль для того, чтобы пообщаться людьми, участниками автоколонны, которые громко сигналили.

Михаил Дегтярев подчеркнул, что разделяет позицию местных жителей, но выступает за цивилизованное общение. Самым активным жителям он предложил войти в Народный совет при врио губернатора. Со слов врио губернатора, он готов регулярно встречаться с советом и обсуждать самые острые темы, находить пути решения.

Напомним, в Ванинском районе Михаил Дегтярев посмотрел на работу угольных терминалов, оценил обстановку в районе. Он также открыто заявил, что готов дать свой телефон инвесторам, которые готовы принести деньги в край.

Жители Хабаровского края на дороге рассказали Михаилу Дегтяреву о проблемах.Правительство Хабаровского края

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Онлайн-проект хабаровского музея победил в конкурсе
Спасатели в Хабаровске готовятся к международной аттестации
Жители Хабаровского края на дороге рассказали Михаилу Дегтяреву о проблемах
На родителей утонувшей девочки в ЕАО завели уголовное дело
Духовная семинария в Хабаровске приглашает абитуриентов
Обстановка в Хабаровске 26 июля 2020 года: отключения воды, заболеваемость, дорожные работы
Комсомольский НПЗ увеличил выпуск нефтепродуктов на 12% за три года
"Роснефть" за два года увеличила объем реализации топлива через розничную сеть в Хабаровском крае на 24%
Пожилая мотоциклистка получила серьезные травмы в ДТП с бензовозом на улице Джамбула в Хабаровске
"Позаботьтесь о своем здоровье": В Комсомольске-на-Амуре к митингующим вышел мэр города Александр Жорник
В хабаровской мэрии посчитали количество горожан, вышедших сегодня на несанкционированный митинг
Действующие ограничения по коронавирусу в Хабаровском крае продлили до 9 августа
В Хабаровске очередной раз минируют аэропорт
Комсомольский театр КнАМ готовит новую постановку
В Хабаровске продолжаются стихийные акции протеста
Две бригады московских врачей будут помогать хабаровским медикам, бороться с коронавирусом
Обстановка в Хабаровске 25 июля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон
В экспортной лиственнице нашли вредителя в Хабаровском крае
Комсомольский НПЗ стал победителем конкурса Министерства энергетики РФ на лучшую социально-ориентированную компанию нефтегазовой отрасли в 2020 году
Хабаровские тепловые сети предупреждают о перекрытии дороги на период ремонта тепломагистрали
Житель Хабаровского края украл аккумуляторы, чтобы сделать грузила
Закрыли еще один ресторан в Хабаровске из-за нарушений антикоронавирусных мер
Пожарные в Биробиджане нашли в квартире горящий холодильник
Больше семи тысяч жителей Хабаровска сидят без работы
В Хабаровске раскрыли кражу в детском саду
В ЕАО ликвидируют последствия аномального града
В Комсомольске ремонтируют по нацпроекту дороги на шести улицах