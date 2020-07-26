2020-07-26T08:09:21+03:00
Общество

Спасатели в Хабаровске готовятся к международной аттестации

Учения длились 36 часов
Александр ШТААЛЬ
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Спасатели в Хабаровске готовятся к международной аттестацииСпасатели в Хабаровске готовятся к международной аттестацииФото: ДВРПСО МЧС России
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Спасатели в Хабаровске готовятся к международной аттестации. В рамках подготовки прошли масштабные учения, которые длились 36 часов. Спасатели отработали полный алгоритм действий при реагировании на чрезвычайную ситуацию (землетрясение) в зарубежной стране.

- В программе тренировки разведка места ЧС с использованием беспилотного летательного аппарата, поиск людей под завалами с помощью кинологов специальных поисковых систем. Также спасатели отработали навыки в укреплении неустойчивых конструкций с применением шоринга, разреза железобетонных плит, где могут находиться пострадавшие. Отработали эвакуацию раненых из полузасыпанной штольни и с высоченной башни, - рассказали в пресс-службе ДВРПСО.

Во время учений также испытали новое спасательное оборудование. К слову, подготовка к международной аттестации длилась в течение трех лет, последняя масштабная тренировка стала завершающей стадией. На следующем этапе пройдут предаттестационные учения отряда и сама аттестация.

ИСТОЧНИК KP.RU

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