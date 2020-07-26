26 Июль 2020 2020-07-26T08:38:15+03:00

Онлайн-проект хабаровского музея победил в конкурсе Фото: Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова

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Историко-просветительский онлайн- проект хабаровского музея победил в конкурсе, итоги которого подвели на заседании Совета фонда «История Отечества». Поздравления принимает автор инициативы Аверина Анна Николаевна и ее коллеги из научно-исследовательского отдела истории.

- Конкурс проводили с целью популяризировать российскую историю в Российской Федерации и за рубежом. Организаторы состязания таким образом пытаются сохранить историческое наследие и традиций народов России, - рассказали в Гродековском музее.

В рамках предложенного онлайн- проекта «Приамурье и Первая мировая война» планируют организовать онлайн- выставку, цифровое издание каталога коллекции и серию из пяти видеороликов. Съемки собираются начать осенью этого года, реализовать проект собираются к декабрю и разместить на сайте музея.

ИСТОЧНИК KP.RU