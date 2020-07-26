2020-07-26T08:38:15+03:00
Звезды

Онлайн-проект хабаровского музея победил в конкурсе

Поздравления принимает автор проекта Анна Аверина
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Онлайн-проект хабаровского музея победил в конкурсеОнлайн-проект хабаровского музея победил в конкурсеФото: Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова
Изменить размер текста:

Историко-просветительский онлайн- проект хабаровского музея победил в конкурсе, итоги которого подвели на заседании Совета фонда «История Отечества». Поздравления принимает автор инициативы Аверина Анна Николаевна и ее коллеги из научно-исследовательского отдела истории.

- Конкурс проводили с целью популяризировать российскую историю в Российской Федерации и за рубежом. Организаторы состязания таким образом пытаются сохранить историческое наследие и традиций народов России, - рассказали в Гродековском музее.

В рамках предложенного онлайн- проекта «Приамурье и Первая мировая война» планируют организовать онлайн- выставку, цифровое издание каталога коллекции и серию из пяти видеороликов. Съемки собираются начать осенью этого года, реализовать проект собираются к декабрю и разместить на сайте музея.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Онлайн-проект хабаровского музея победил в конкурсе
Спасатели в Хабаровске готовятся к международной аттестации
Жители Хабаровского края на дороге рассказали Михаилу Дегтяреву о проблемах
На родителей утонувшей девочки в ЕАО завели уголовное дело
Духовная семинария в Хабаровске приглашает абитуриентов
Обстановка в Хабаровске 26 июля 2020 года: отключения воды, заболеваемость, дорожные работы
Комсомольский НПЗ увеличил выпуск нефтепродуктов на 12% за три года
"Роснефть" за два года увеличила объем реализации топлива через розничную сеть в Хабаровском крае на 24%
Пожилая мотоциклистка получила серьезные травмы в ДТП с бензовозом на улице Джамбула в Хабаровске
"Позаботьтесь о своем здоровье": В Комсомольске-на-Амуре к митингующим вышел мэр города Александр Жорник
В хабаровской мэрии посчитали количество горожан, вышедших сегодня на несанкционированный митинг
Действующие ограничения по коронавирусу в Хабаровском крае продлили до 9 августа
В Хабаровске очередной раз минируют аэропорт
Комсомольский театр КнАМ готовит новую постановку
В Хабаровске продолжаются стихийные акции протеста
Две бригады московских врачей будут помогать хабаровским медикам, бороться с коронавирусом
Обстановка в Хабаровске 25 июля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон
В экспортной лиственнице нашли вредителя в Хабаровском крае
Комсомольский НПЗ стал победителем конкурса Министерства энергетики РФ на лучшую социально-ориентированную компанию нефтегазовой отрасли в 2020 году
Хабаровские тепловые сети предупреждают о перекрытии дороги на период ремонта тепломагистрали
Житель Хабаровского края украл аккумуляторы, чтобы сделать грузила
Закрыли еще один ресторан в Хабаровске из-за нарушений антикоронавирусных мер
Пожарные в Биробиджане нашли в квартире горящий холодильник
Больше семи тысяч жителей Хабаровска сидят без работы
В Хабаровске раскрыли кражу в детском саду
В ЕАО ликвидируют последствия аномального града
В Комсомольске ремонтируют по нацпроекту дороги на шести улицах