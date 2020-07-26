Онлайн-проект хабаровского музея победил в конкурсе
Историко-просветительский онлайн- проект хабаровского музея победил в конкурсе, итоги которого подвели на заседании Совета фонда «История Отечества». Поздравления принимает автор инициативы Аверина Анна Николаевна и ее коллеги из научно-исследовательского отдела истории.
- Конкурс проводили с целью популяризировать российскую историю в Российской Федерации и за рубежом. Организаторы состязания таким образом пытаются сохранить историческое наследие и традиций народов России, - рассказали в Гродековском музее.
В рамках предложенного онлайн- проекта «Приамурье и Первая мировая война» планируют организовать онлайн- выставку, цифровое издание каталога коллекции и серию из пяти видеороликов. Съемки собираются начать осенью этого года, реализовать проект собираются к декабрю и разместить на сайте музея.
ИСТОЧНИК KP.RU