2020-07-26T08:50:25+03:00
Общество

В Хабаровском крае освободилось от воды село Дубовый Мыс

В планах провести ремонтно-восстановительные работы на участке размытой дороги Гасси-Дубовый Мыс
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае освободилось от воды село Дубовый МысВ Хабаровском крае освободилось от воды село Дубовый МысФото: Мария ЛЕНЦ
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В целом по оценкам гидрологов в регионе стабильно снижаются уровни воды в реках. Способствует тому жара, которая установилась в регионе в июле. По последним данным в Хабаровском крае освободилось от воды село Дубовый Мыс Нанайского района. Она ушла с оставшихся восьми приусадебных участков, расположенных в низинах.

- В ближайших планах провести ремонтно-восстановительные работы на размытом участке грунтовой дороги Гасси-Дубовый Мыс, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - Отмечают спад вод ы в бассейне реки Тунгуска в Хабаровском районе. Уже ликвидировали образовавшиеся переливы через дорожное полотно на дороге между поселками Кукан и Догордон. Проезд для техники возможен.

В целом гидрологическая обстановка в Хабаровском крае стабильная. На сегодняшний день остаются затопленными поймы реки Амур в Ульчском районе у села Богородское, Кур, Тунгуска на глубину 0,4-1,8 м.

ИСТОЧНИК KP.RU

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