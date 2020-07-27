2020-07-26T15:02:49+03:00
Общество

Обстановка в Хабаровском крае 27 июля 2020 года: заболеваемость, радиационный фон, погода

Местами в регионе будет дождливо
Александр ШТААЛЬ
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Обстановка в Хабаровске 27 июля 2020 года: заболеваемость, радиационный фон, погодаОбстановка в Хабаровске 27 июля 2020 года: заболеваемость, радиационный фон, погодаФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
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Сегодня, 27 июля, в Хабаровске без осадков, ночью +18 +20, днем +27 +29, ветер юго-восточный 4-9 м/с. На юге края без осадков, ночью +17+19, днем +28 +30, ветер юго-восточный 4-9 м/с. В центральных районах местами небольшой дождь, ночью +13 +18, днем +16 +28, ветер восточный, северо-восточный 5-11 м/с. На севере края без осадков, ночью +6 +17, днем +11 +26, ветер восточный 5-12 м/с.

В период с 15 по 31 июля 2020 года в крае будут высокие дневные температуры, не исключены грозовые явления, ливни, усиление ветра до 15-20 м/с при грозе.

Уровень радиоактивного загрязнения в регионе колеблется от 8 до 20 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Согласно данным регионального минздрава, всего случаев заражения коронавирусом в регионе 6973. Из них излечившихся 4101, скончавшихся 52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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