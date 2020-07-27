27 Июль 2020 2020-07-27T05:30:02+03:00

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Михаил Дегтярев вышел к протестующим в Хабаровске вечером 26 июля. Врио губернатора и местное население смогли наконец пообщаться друг с другом и обсудить проблемы. Один из самых часто задаваемых вопросов за последние два дня, да и на встрече с митингующими был: «Поддерживаете ли вы позицию, что суд над Фургалом должен пройти в Хабаровске?».

- Я не могу комментировать этот вопрос, это не в моих полномочиях, - четко обозначил свою позицию Михаил Дегтярев.

На вопрос о дистанционном образовании он, как отец четверых детей, ответил, что не рад такому нововведению. Он также заверил, что 1 сентября все дети пойдут в школу, а в августе все-таки постараются организовать отдых в детских лагерях. Одна горожанка поинтересовалась - почему не тестируют людей из ближнего круга зараженных коронавирусом, врио губернатора ответил, что обсудит вопрос с министром здравоохранения.

ИСТОЧНИК KP.RU