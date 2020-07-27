2020-07-27T05:28:50+03:00
Общество

Обстановка в Хабаровске 27 июля 2020 года: заболеваемость, отключения воды, дорожные работы

Из-за порывов без горячей воды остались дома на улицах Вяземская, Карла Маркса и Герасимова
Александр ШТААЛЬ
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Обстановка в Хабаровске 27 июля 2020 года: заболеваемость, отключения воды, дорожные работыОбстановка в Хабаровске 27 июля 2020 года: заболеваемость, отключения воды, дорожные работыФото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровске, по данным на утро 27 июля 2020 года, без горячей воды остались жильцы домов на улицах Вяземская, Карла Маркса и Герасимова. Причина тому - порыв на водоводе. Подачу ресурса ограничили в двух жилых домах и детском садике. Отключений холодной воды в Хабаровске не зафиксировали.

- Сегодня дорожные работы проведут на улицах Краснореченская, Муравьева-Амурского, Карла Маркса, Николаевская, Радищева, Синельникова и Южная, а также на переулке Смены и Ленинградский, на проезде от Демьяна Бедного до Лазо. Водителей и пешеходов просят учитывать эту информацию при планировании поездок, - рассказали в городской администрации.

По данным регионального минздрава, в Хабаровске и Хабаровском районе общее число заражений коронавирусом достигло 5553. Местных жителей убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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